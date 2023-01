Nits de Ràdio 10/01/2023

Òscar González ens fa les dues primeres propostes de series per 2023. Per una banda "Exterior noche" y per l'altre l'argentina "El encargado"

Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." com va ser la "noche roja de la Reina Margot"

En el seu reportatge l'Eva Albiol es pregunta per què el temps sembla que passi més de pressa en les persones grans. De fet, hi ha diverses teories que expliquen que la nostra percepció del temps s'accelera a mesura que envellim.

Parlem de la sexualitat plena amb el divulgador Antonio Jorge Larruy així com tenir més energia per la vida en general.