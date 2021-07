Avui tenim secció de Còmic amb Josep Ramón Mier que ens porta un convidat de luxe, el Paco Hernández, divulgador a les xarxes i autor, juntament amb Jose Angel Ares, de la novel·la gràfica "En camino"

El nostre divulgador ecònomic, Iñaki Jiménez Largo, ens parla com va baixar la despesa familiar al llarg del 2020 i com serà un motor per la recuperació económica en el segon semestre del 2021

El coach Jordi González ens parla de les claus per sentir-se bé.