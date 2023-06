Nits de Ràdio 07/06/2023

Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana en Robert ens analitza com era el podríem considerar el precedent d'"El chiringuito" en el telecinco dels 90, el "Goles son amores"

Sheddad Kaid-Salah Ferrón ens parla en aquesta ocasió dels forats negres i de la radiació de Hawking

Per celebrar el Dia Mundial del Corredor, l'Eva Albiol, ens explica el seu reportatge com aprendre a córrer per evitar lesions i portar una vida activa i saludable.

Entrevistem a Monia Presta que ens presenta el seu llibre "Tu cerebro emocional"