NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 05/05/2021

Podcast complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló El nostre col·laborador més conspiranoic, en Carlos Aguilar, ens parla avui de les llegendes urbanes més nostrades, com per exemple conxorxes al festival d'eurovisió o missatges ocults al "Aserejé" Ens visita el divulgador científic, Sheddad Kaid-Salah Ferrón, qui ens fa la segona part de l'explicació de les partícules i forces universals, avui coneixerem elements com el bosó de Higgs o el gravitó. Ariadna Giné avui ens porta el més recent del món de la moda, com ha estat la 080 Barcelona fashion i parlem amb la dissenyadora Txell Miras El coach Jordi González ens explica que avui pot ser l'inici d'un camí important