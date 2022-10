NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 04/10/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Òscar González ens dona les seves impressions sobre dues sèries on les dones son les principals protagonistes i trobem molta representació de les diferents identitats sexuals. "Shining Girls" i "A League of Their Own". Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." com va ser el cap d'any en que la cantant Sabrina va mostrar un pit en "directe". i donem veu a una nova entitat de caràcter social, com és el cas d'aquesta setmana: "Rizooma". Rosa Domingo, conversa amb les dues emprenedores i creadores de l'entitat.