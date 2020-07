Propostes per motivar a la gent portar sempre la mascareta

Portar mascareta és ara obligatori a totes hores a Catalunya, des dels "tribuneros" en Marc Gelabert i Sergi Porcel ens proposen formes de fer més atractiu el fet de dur-les sempre posades.

Per exemple la idea fer una mena de 080 o pasarela Gaudí tan sols de mascaretes que animi a la gent a dur-les com a element exclusiu i potenciador de la seva bellesa.

Incorporar la mascareta com un element indispensable en la indumentaria diaria és necessari, doncs busquem formes de complementar-ho com per exemple duent un antifaç a joc.

També ens comenten que seria necessari dur al DNI una foto amb mascareta, sinó no hi ha forma d'identificar a la gent.

Ens ho expliquen al Nits de Ràdio.