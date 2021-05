L'evolució és ciència, gràcies a Darwin

Avui la ciència la portem a l'evolució de les espècies.

Com ens comenta en Sheddad, si preguntem si son evolucionistes o creacionistes, en països aparentment cultes i avançats, l'evolució no baixaria del 90%, però en canvi, i sorprenentment a molts estats nord americans no s'explica a l'escola i per tant, tan sols un 40% es decanta per les teories i descobriments de Darwin i tants naturalistes i científics.

Què ho fa? i quines dificultats es va trobar Darwin en el seu viatge principal, que va durar més de 5 anys?

Com podem entendre el paper de la genètica en tot això? Què és evolució i què no? Estem canviant en els últims anys?

Ens ho explica el nostre divulgador científic, Sheddad Kaid-Salah Ferrón, al Nits de Ràdio, amb David Cervelló