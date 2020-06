Com d'important és cuidar els arbres del planeta?

Joaquín Araújo és un divulgador i activista, que es reconeix a si mateix com un "emboscado" ja que viu al bosc i, per tant, domina el tema i defensa la importància de cuidar aquest preuat entorn i la continuïtat de la vida en aquest ecosistema tan meravellós, desgraciadament tan en perill com és el bosc i en concret l'Amazones, des del seu coneixement en la matèria ha pogut divulgar durant cinc dècades tots els aspectes fonamentals sobre la naturalesa, i que ara aborda bona part del que significa per ell, ens dóna i suposa el bosc amb el llibre “Los árboles te enseñarán a ver el bosque”

