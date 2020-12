Han de cobrar els avis per cuidar els nets?

Analitzem la televisió, la societat i les revistes amb Marta González Peláez, Alan Jornet i David Morales amb especial interès pel debat generat per una àvia que volia cobrar un "sou" per cuidar de la seva neta.

Aquesta senyora argumentava que pel fet de cuidar de la neta no podia atendre a d'altres clients pels que sí hagués cobrat uns diners.

Si no pot facturar en la seva professió, be haurà de cobrar d'alguna manera pels diners que deixa de guanyar cuidant a familiars, no?

El debat està servit i aportem dades i arguments a favor i en contra al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.