Eren realment com els imagina el cinema els vikings?

Avui Oscar González a la secció de Història del "Nits de Ràdio" ens fa viatjar en el temps i geogràficament fins als països coneguts com escandinaus, on històricament hem associat sempre els vikings a uns determinats tòpics. Avui coneixarem de la ma d'un expert en aquestes cultures com eren realment, si responien a aquestes convencions que tenim interioritzades que sempre hem vist en sèries i pel·lícules. Si eren realment tan bàrbars com els pinten o tenien una cultura social complexa. És fidel a la veritat la recent sèrie "Vikings"? Ho fem amb Adonis Sánchez Bonilla, conegut pels seus llibres com Kråke. Els llibres "Cuentos de escaldo" es una obra imprescindible si un vol conèixer de veres com eren aquests nòrdics. Ens ho explica al "Nits de Ràdio, amb David Cervelló"