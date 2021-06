Analitzem el millor del que ha donat de si les xarxes socials durant el passat cap de setmana.

L'Edu recull converses de whatsapp que s'han viralitzat i ens porta la història d'un ciutadà que guarda tres tonelades de monedes de pesseta. Paciència ha tingut per recollir-les i per aguantar el reporter que li va fer una mala passada i que ens ho explica Edu Pascual al Nits de Ràdio, amb David Cervelló