Coneixeu bé com funciona la microbiota?

Avui ens visita la Dra Sari Arponen, tot un referent en el món de la microbiota.

Els descobriments sobre aquesta materia han suposat una de les majors revolucions de la història de la ciència i la medicina. Els microorganismes són a tot arreu de la natura: des de l'ull d'un huracà fins a la pantalla del mòbil. Són els responsables de com ens senti el menjar, com llueix la nostra pell i fins i tot com funciona la nostra memòria. És el que s'ha conegut sempre com la flora, però ara es coneixen molts més secrets.

Després de veure a molts pacients desesperats per problemes que no sabien com resoldre i la causa desconeixien, la doctora Arponen va començar a indagar en un dels aspectes que menys s'ha tingut en compte en la salut humana. Des d'aleshores, ha dedicat la seva carrera a l'estudi de la microbiota i el seu impacte en el cos humà.

Ara, en aquest llibre, comparteix tots els seus troballes en aquest camp amb un llenguatge senzill, de manera que qualsevol, relacionat o no amb el món de la salut, pugui entendre'ls. En aquestes pàgines, no només descobrirem què és la microbiota. També aprendrem com podem establir les bases per equilibrar-la i quins hàbits podem incorporar en el nostre dia a dia parell ...

Ens ho comenta al nits de ràdio amb David Cervelló