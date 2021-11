Violència de gènere i Crit per les Dones Afganeses

Avui al 13è programa de la temporada, Començarem amb l’espai d’actualitat on parlarem amb Laura Pérez, la tinenta de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, per parlar aprofitant que és el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones // A continuació Microscopi femení amb Roser Xalabarder, presidenta de l’ODEE i vicepresidenta tercera de la Cambra de Comerç de Barcelona. Seguirem amb la secció de Corresponsabilitat on Monica Moya, Co-organitzadora de la Manifestacio Virtual CRIT PER LES DONES AFGANESES ens parlara sobre l’origen i finalitat d’aquest iniciativa // i per acabar, a la Secció Empresa en Femeni, parlarem amb Estrella MOntolio , Catedratica de Linguistica HIspanica i experta en comunicació.