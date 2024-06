La situació del Lloguer de temporada

Al 40è programa de la 4a temporada començarem amb l’espai noticies parlant de les novetats que s’estan preparant per la fira The District amb Gemma Travería, directora de The District. A continuació a la Tertulia parlarem sobre els contractes d’arrendament de temporada amb Carles Sala, Portaveu i Director de l’Àrea Jurídica del Col·legi d’API de Barcelona i de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, Alex Vázquez, Director Departa-ment de Gestió d’Habitatges de Lloguer a Forcadell i Ignacio Aranda, Director de Ges-tió de Patrimonis a Guinot Prunera A continuació parlarem en motiu del Dia Mundial del donant de sang amb Dr. Joan Ramon Grifols, Director Assistencial del Banc de Sang i Teixits i per acabar aquest programa especial del Lideratges amb Maria Codony, directora de Sinergia MakeUp