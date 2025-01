Al 18è programa de la 5a temporada, començarem parlant amb Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona sobre la situació de l’habitatge a Barcelona. A continuació, a la tertúlia, parlarem sobre les perspectives econòmiques de l’any 2025. Per analitzar aquest tema, comptarem amb la participació d’Oriol Amat, president de l’observatori de la PIME de PIMEC. Elisabet Bach, economista del Col·legi d’Economistes de Catalunya i Salvador Guillermo, director del departament d’Estudis i Economia de Foment del Treball. I, per acabar, entrevistarem a Pep Garcia, president del Club d'Inversors d'EconomistesBAN del Col·legi d'Economistes de Catalunya per tractar el món de les startups i els principals reptes i oportunitats que afronten en l'actualitat.