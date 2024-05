Noves tendències a la Logística

Al 38è programa de la 4a temporada començarem amb l’espai notícies parlant sobre un avanç en la gestió dels lloguers amb José María Rincón, cofundador i CMO de homming. A continuació a la Tertúlia parlarem en motiu de la celebració del Saló de la logística sobre les novetats que hi trobarem en aquesta nova edició amb Rafa Méndez, Co-Founder & CMO a Estoko Logistics, Mónica Jiménez, Directora General de Servicios Recipe TM2, i Laura Domingo, cofundadora d’HermIA. A continuació a la secció de Comunicació i Marketing parlarem en motiu de les elec-cions al parlament europeu amb el Xavier Ferrer, economista i politòleg. Doctor per la Universitat de Barcelona. President de la Comissió d'Economia Internacional i UE del Col·legi d'Economistes de Catalunya. I per acabar a Empresa en femeni la Natalia Mir, Directora General de Innobaix que ens acompanya amb Gemma Gargallo, Directora de Desenvolupament Corporatiu o Sostenibilitat al Grup Tersa