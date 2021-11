Marketing amb valors, igualtat i inclusió

Al 12e programa de la segona temporada, Avui començarem amb l’espai d’actualitat on parlarem amb Raquel Díaz, responsable de RSC, Dona i Diversitat de TMB.

A la tertúlia parlarem sobre el màrqueting com a eina per a fomentar valors com la inclusió i la igualtat amb Laura Abadal, membre de la junta directiva del club de màrqueting de Barcelona i directora de màrqueting i comunicació de Forcadell i David Hernández, director de la productora Daristoteles i Magdalena Plocikiewicz, Sociologa y experta en Marketing A la secció Corresponsabilitat parlarem amb Teresa Coca, Periodista de economia i acabarem amb la secció Finances i Creixement Econòmic, amb Esther Nin Directora de Asesoría Jurídica Internacional de Banc Sabadell.