A continuació Microscopi femení amb Sílvia Beltrán, directora general Ikea Fra-nça.. Seguirem amb la secció de Corresponsabilitat on parlem amb Alberto Gómez, periodista i autor del llibre “por un momento”. I per acabar, a la Secció Empresa en Femeni, parlarem amb Mabel Mas Managing Director d’Espanya i França de Time Out.