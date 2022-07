Lideratges, la veu de la dona als negocis

Avui al 45è i últim programa de la 2a temporada, a l’espai d’actualitat parlarem amb Anna Mercadé, Presidenta de l’Associació 50a50 i Directora Observatori Dona, Empresa i Economia a la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l’avançament de l’inici escolar. A continuació Microscopi femení amb Anna Gener és CEO Barcelona en Savills España. Seguirem amb la secció de Corresponsabilitat amb Ma Antonia Fullana, Directora Territorial Barcelona de Mapfre i per acabar, a la Secció Empresa en Femeni, parlarem amb Elisenda Bou-Balust Doctora en enginyeria de telecomunicacions, head of Media Knowledge at Apple i Premi Fundació Princesa de Girona.