Lideratges, manca de presencia femenina a les startups de blockchain

Al 24è programa de la 4a temporada començarem amb la secció noticies on l’informe Bitget destaca la manca de presen-cia femenina a les startups de Blockchain amb Maximiliano Hinz, director de expansión en Es-paña y Latinoamérica de Bitget A continuació a la secció Microscopi en Femení parlarem amb Àngels Fitó, rectora de la Univer-sitat Oberta de Catalunya i vicedegana del Col·legi d'Economistes de Catalunya A continuació la sección talent amb Laura Benítez, Directora de The Talent Factory i Rocio Carasso, Fundadora en ROC-PR i per acabar aquest programa especial del Lideratges amb Elena Bou cofun-dadora de EIT InnoEnergy.