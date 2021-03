La veu de la dona als negocis

Lideratges, la igualtat i el lideratge femení a les empreses

Podcast complert del programa Lideratges amb Ariadna Belver. Al 27è programa de la temporada, a l’espai d’actualitat parlarem sobre el “Barçagate” o les campanyes a les xarxes socials de desprestigi contra persones i institucions i de millora d'imatge a d’altres amb Alba Roig, directora de LEWIS Espanya. A la tertúlia parlarem d’igualtat i lideratge femení a les empreses amb Isabel Perea, sòcia d’auditoria de Grant Thornton, Ester Oliveras, presidenta de la Comissió d'Economia de la Igualtat i la Diversitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya i Sílvia Coppulo, directora de l’observatori del lideratge en l’empresa de la BSM-UPF, llicenciada en psicologia, doctora en comunicació i periodista A la secció Corresponsabilitat patrocinada per API, Col·legis i associació d’agents immobiliaris on parlarem on parlarem amb Mateu Hernández, Director General de Barcelona Global i acabarem amb la secció Empresa en Femeni amb Dra. Paloma Fuentes, Gerente de Felicidad en Mahou San Miguel.