La veu de la dona als negocis

Lideratges, Dones i discapacitat

Podcast complert del programa Lideratges amb Ariadna Belver. Al 36è programa de la temporada, Avui començarem amb l’espai d’actualitat parlant amb la magistrada ponent de la sentencia de la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sra. Sara Pose, per parlar sobre la sentència del TSJC que va declarar procedent l’acomiadament disciplinari d’un treballador per assetjament sexual. A la tertúlia parlarem sobre Dones i Discapacitat amb la Carme Riu, presidenta de Dones no Estàndards, Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona, Andrea Cumellas, experta en Manualitats i pastissería i Elisabeth Garcia, Consultora, Inserta de Fundació Once A la secció Corresponsabilitat on parlarem amb Enrique Lacalle, President del Saló de l’Automovil de Barcelona, VicePresident del Circulo Ecuestre, empresari i polític, seguim amb la secció bimensual ‘La notícia immobiliària’ en la que parlarem amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, l’Òscar Gorgues de Moderació en l’increment de preus del lloguer d’habitatge a Catalunya i acabarem amb la secció Empresa en femení amb Belén Badia, People, Culture & Communications & IT Director de Uriach.