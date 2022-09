Lideratges, la cura i detecció precoç de l’Alzheimer

Al 4rt programa de la 3a temporada, en motiu de la conmemoració del Dia Internacional de l’Alzheimer avui començarem amb l’espai d’actualitat parlant amb Arcadi Navarro, director de la Funda-ció Pasqual Maragall sobre la recerca per a la detecció precoç de l’Alzheimer. A continuació a la tertúlia amb María Antonia Fullana, Directora Territorial a Barcelona de Mapfre, José Codina, fundador de l’associació Recuérdame Alzheimer i Amada San-tana, Neuropsicologa i Psicologa Forense del ISEP ens parlaran sobre com detectar senyals que poden indicar un inici de la malaltia i com actuar amb prevenció per evitar futurs problemes amb la cura dels malalts d’Alzheimer. i a la secció Corresponsabilitat parlarem amb Laura Guerreo, cantant i filla cuidadora d’un malalt d’Alzheimer i acabarem amb la secció Empresa en femeni amb Marta BA-rrachina, CEO i Co-fundadora de ADmit Therapeutics