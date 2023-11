L’evolució del Black Friday a la Black Week

Al 13è programa de la 4a temporada, començarem parlant sobre com encaren les botigues el Black Friday d’aquest any amb María Jesús Montesinos, Center Manager Viladecans The Style Outlets. A continuació a la secció Microscopi en Masculi parlarem amb Javier Moreno Meyerhoff, soci fundador de Iuris Talent i Vicepresident Institucional de la Federació Catalana de Tennis. A continuació parlarem de la importància del marqueting a les organitzacions amb Lluís Torra, president del Club de Marketing de Barcelona i per acabar la secció Empresa en Femení amb Lourdes Muñoz, Pre-sidenta de Dones en Xarxa.