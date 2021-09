Lideratges, La veu de la dona als negocis

L’Alzheimer epidemènia estructural que esdevindrà un colapse sanitari, assistencial i judicial.

Podcast complet del programa Lideratges amb Ariadna Belver. Al 4rt programa de la 2a temporada, començarem amb l’espai d’actualitat on parlarem amb Natalia Mir Directora General de Innobaix i Innodona. A la tertúlia parlarem sobre l’Alzheimer, com afecta als malalts i a les families, tant la gestió de les cures com la gestió econòmica amb Carmen Pérez-Pozo, Advocada, fundadora del Bufete Pérez-Pozo i especialista en gestió patrimonial, Montse Vilella, Directora General de Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials, Silvia Ventura, magistrada al Jutjat de Primera Instancia de Barcelona i patrona de la Fundació de Malalts Mentals de Catalunya i Sandra Poudevida, psicòloga i terapeuta senior de la Fundació Pascual Maragall. A la secció Corresponsabilitat parlarem amb Guiomar Todó, Directora General Adjunta de la ONG EDUCO i acabarem amb la secció Empresa en femeni amb Anna Pujol, fundaora de la plataforma SOM DONES.