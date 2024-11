La importància de l’estalvi

Al 10è programa de la 5a temporada, començarem parlant a la secció noticies sobre seguretat amb Rosa Rodríguez, directora de Asesoría Jurídica de Securitas Direct Iberia, Italia & Latam. A continuació a la tertúlia sobre la situació actual del mercat laboral amb Montserrat Cerqueda, degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, Juanjo Torres, director del Servei d’Ocupació de Catalunya i Josep Estrada, CEO d’Attitude. A la secció Comunicació i Marketing parlarem sobre el el dia 5 de novembre com el dia internacional de les persones cuidadores amb Pau Puigpelat, director d’ope-racions de Qida. i per acabar a la sección empresa en femení amb Nuria Soler, coach i mentora i creadora de The Match.