Al 22è programa de la 5a temporada, començarem parlant a la secció de notícies amb Guillem Llorens, president de l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) en relació amb la nova llei que ha aprovat el govern català sobre l’economia social i solidària. A la tertúlia d’avui tindrem l’oportunitat de parlar amb l’Alba Ródenas, Advocada i Directora a Augusta Abogados, i Jaume Menéndez, Doctor en economia i especialista en governança fiscal corporativa sobre com la fiscalitat pot influir en les vostres decisions financeres, tant a Espanya com a Catalunya sobre fiscalitat, herències i protecció patrimonial. A la secció de comunicació i màrqueting, parlarem amb Lidan Qi, CEO de Puente China, en relació amb el nou any xinès. I, per acabar, a la secció Empresa en Femení, parlarem amb Andrea Carandell, CEO de Benito Urban.