Lideratges, la veu de la dona als negocis

Especial Dia Internacional Cancer de Mama, Fundació Contigo

Podcast complert del programa Lideratges, amb Ariadna Belver. Avui al vuitè programa de la segons temporada, fem un programa especial del Lideratges en directe en motiu del Dia internacional contra el Càncer de Mama, desde la seu de Cosentino City Barcelona, un innovador showroom que Grup Cosentino te a l’Avinguda Diagonal, 497 per a professionals del disseny i l’arquitectura. Parlarem sobre la campanya que ha creat la Fundació Contigo contra el Cancer de Mama amb un video on nombrosos i destacats arquitectes de Barcelona i Madrid ens animen a ver una donació per a la investigació contra el Càncer de Mama que esta liderant el Dr. Javier Cortés. Podeu consultar la web de www.fundacioncontigo.org i seguir a Instagram fund_contigo. Avui començarem amb l’espai d’actualitat on parlarem amb Dr. Javier Cortés, Oncòleg investigador i Director del International Breast Cancer Center (IBCC). A la tertúlia parlarem sobre la importancia de la prevenció, detecció precoç i a investigació contra el Càncer de Mama amb Dr. Javier Cortés, Oncòleg investigador i Director del International Breast Cancer Center (IBCC), Montse Almirall, Patrona de la Fundació Contigo, Verónica Sagnier, Directora de la Fundació Contigo i Natàlia Eres, Fundadora i Directora de l’Institut de salut, medicina i oncología holística Imohe Barcelona-Lleida. A la secció Corresponsabilitat parlarem amb Isabel Martinez-Cosentino, Patrona de la Fundación Contigo i acabarem amb la secció Empresa en femeni amb Ma del Mar Martinez-Cosentino, Consellera del Grupo Cosentino i patrona de a Fundación Eduarda Justo