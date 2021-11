Lideratges, la veu de la dona als negocis

Dones i futbol: Igualtat, salut física i mental

Podcast complert del programa Lideratges, amb Ariadna Belver. Avui oncè programa de la temporada començarem amb l’espai d’actualitat on parlarem amb Isabel Pérez, Manager de Comunicació i Esdeveniments a LEGO Espanya i Portugal A la tertúlia parlarem sobre la igualtat entre homes i dones al món del futbol amb Rocio Pomares, psicòloga FCB, Maria Teixidor, Ex directiva 2015-2020, responsable del Femení i advocada, Jordi Bonet, vicepresident de la federació catalana de futbol i Laura Ràfols, ex portera del Barça i fisio al FCB A la secció Corresponsabilitat parlarem amb Anna Clave, Directora de la Fundació Xamfra i acabarem amb la secció Empresa en femeni amb Elena Fontelles, CEO de Happets.