Per parlar de la plaga de rates a Plaça Catalunya i altres localitzacions de la ciutat, parlem amb Quim Sendra president de l'Associació d'empreses de control de plagues a Catalunya. Des del'Associació defensen que són els professionals el que saben com han de fer servir els raticides i deuen ser ells qui l'ho facin, ja que el públic no fa un ús correcte".