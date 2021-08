LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

La Ciutat d'Estiu 19/08/2021

Podcast del programa complet de La Ciutat d'Estiu amb Jaume Mas. En el programa d'aquest dijous hem parlat sobre la Covid persistent. I és que algunes persones que han passat la covid, es troben que mesos després segueixen tenint símptomes com cansanci, poca capacitat pulmonar... I a més, molts d’ells, no són reconeguts com a pacients de Covid Persistent. Parlem amb l’Imma, la mare del Marc de 13 anys, que pateix Covid persistent. I també amb la Marta Massanella, investigadora de l’IrsiCaixa que investiguen els casos. La Berta Garcia-Lacht ens porta les seves recomanacions culturals per aquesta setmana, acompanyada de la Conxita i la Caietana. I l’Arnau Gòdia ens farà viatjar, novament, a un dels pocs llocs del món que no han tingut cap cas de Covid. Aquesta setmana: Tuvalu. I la Paula Reverter ens descobrirà un producte de la terra: El licor d’arròs, que es produeix a les terres de l’Ebre, i que és ideal pels sobretaules. I també parlarem amb l’actriu Paula Màlia, una de les protagonistes de Valeria, que acaba d’estrenar la segona temporada.