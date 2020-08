CADA MIGDIA, A ONDA CERO CATALUNYA

Podcast complet de La Ciutat d’estiu amb Marc Navarro i María Gómez. Avui parlem de com una escola de programadors es reinventa per encarar el nou curs. Amb Marta Castillo, periodista que viu a Beirut, parlem de la situació de la ciutat després de les explosions que han deixat desenes de morts. La Carla Tanganelli, mestra d'educació infantil, ens porta dues propostes de contes per parlar de la coeducació.