La Ciutat d' estiu 18/08/2022

Al programa d'aquest dijous hem parlat amb l'Alex Sastre, director general de joventut sobre les dades que es desprenen del nou informe elaborat per l'Observatori d'Emancipació del Ministeri de Drets Socials i que no són favorables per als menors de 35 anys. Com cada dijous anem de restaurants i en aquesta ocasió és el torn del Kuzu de qui ens parla el seu director Kiku. També de festival, a descobrir el Posidònia Fest. I amb la Núria Sanz descobrim un nou autor i ens donarà pistes per endinsar-nos en la seva obra.