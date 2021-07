LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

La Ciutat d'Estiu 27/07/2021

Podcast del programa complet de La Ciutat d'Estiu amb Jaume Mas. Al programa d'aquest dimarts hem posat el focus en les últimes xifres de Covid amb l'investigador del grup BIOCOM-SC, Enric Álvarez. Amb la nostra nutricionista, la Gina Estapé, ens aconsella com superar els excessos d’aquest estiu i parlem de com fer un vermut saludable. L'Aleix Graell ens connecta a Stevie Wonder amb la DJ Peggy Gou a través de 6 punts de connexió. I en Xavi Casinos ens explica un nou secret de la ciutat de Barcelona.