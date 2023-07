LA CIUTAT D'ESTIU AMB JAUME MAS

La Ciutat d'estiu 26/07/23

Avui al programa 'La Ciutat d'Estiu' hem vist com les antigues civilitzacions i la seva desaparició poden vincular-se a la societat actual i és que la Universitat de Barcelona analitza com El Argar manté certs paral·lelismes amb l'actualitat. Amb en Xavi Casinos hem continuat descobrint històries de Barcelona i hem conegut també la tasca que fa la Fundació Get Up per la detecció precoç de problemes en el desenvolupament infantil. Durant la segona hora, ens hem abraçat el món de la màgia amb en Jordi Caps, conegut les propostes gastronòmiques de diferents restaurants de Barcelona i hem tancat el programa fent un repàs a les principals portades de la premsa del cor.