LA CIUTAT d'ESTIU 25/08/23

Tanquem setmana a La Ciutat d'Estiu parlant d'ocupació juvenil i és que tot i les xifres positives respecte els últims anys encara queda feina pendent per poder impulsar el talent de la gent jove i reduir l'atur. A la segona hora del programa, hem parlat de Cultura i propostes lúdiques amb la Montserrat Anguiano i hem seguit descobrint Austràlia amb l'Aleix Graell. Com cada divendres hem escoltat les propostes de l'Arnau Gòdia per no ser influencer durant l'estiu i hem escoltat les músiques més estiuenques que sonaven a la ràdio el 2017.