LA CIUTAT d'ESTIU 24/08/23

Aquest dijous a La Ciutat d'Estiu hem tornat a parla de Turisme per saber com afecten els rècords d'ocupació en un mateix estiu on es pateix una gran sequera i que ha obligat a restringir l'ús de l'aigua a bona part del territori. A la segona hora del programa, hem conegut el dia a dia intern de la ràdio, en Ricard Jiménez ens ha portat el més destacat que ha vist a les xarxes socials i amb la Begonya Perdiguero hem fet un repàs món emprenedor. Al tram final del programa hem escoltat les cançons més sonades del 2016.