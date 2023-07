LA CIUTAT d'ESTIU 24/07/23

Avui al programa 'La Ciutat d'Estiu' hem entrevistat a Gerardo Pisarello, número 2 de la llista Sumar-En Comú Podem per Barcelona, per analitzar els resultats obtinguts a les eleccions generals d'aquest passat diumenge. Amb la Núria Sanz hem fet un repàs a les lectures d'estiu; El mateix Jaume Mas ens ha parlat de les sèries que s'estrenen a les plataformes digitals aquesta última setmana de juliol i la Mercè De Clascà ens ha parlat d'Art. A la secció Backstage hem entrevistat a l'Àlex Carretero per saber com és el dia a dia d'un productor i enginyer de so i de la feina que fa a l'estudi amb alguns dels artistes més importants de l'escena internacional.