La Ciutat d'Estiu 19/08/202

Al programa d'aquest divendres hem parlat amb José Lupón, Cap de servei de Cardiologia Clínica i de la Unitat d'Insuficència Cardíaca de l'Hopital Germans Trias i Pujol, sobre un estudi que relaciona l'escalfament global amb un empitjorament de la funció renal de pacients amb insuficiència cardíaca. Parlem amb l'Ot Burgaya qui aquesta setmana ens endinsa en el cinema quinqui, molt popular a Espanya entre els anys 70 i 80. L'Ethan López ens recomana plans per al cap de setmana, en aquest cas ens porta per alguns dels millors miradors de la ciutat i per últim repassem les notícies més estrambòtiques del món.