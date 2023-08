LA CIUTAT d'ESTIU 18/08/23

Tanquem setmana a La Ciutat d'Estiu parlant de les addiccions en el món del joc on.line i que afecten, principalment, a menors de 25 anys. També hem entrevistat al metge Pep Coll després dels darrers casos detectats de la verola del mico. A la segona hora hem fet una repassada a les propostes culturals obertes per aquest mes d'agost, xerrat de la verema prevista per enguany a la DO Penedès i hem tancat el programa amb l'Arnau Gòdia per conèixer tot allò que hem de fer per no ser ni influencer ni un guia turístic com toca. Les cançons que sonaven a la ràdio durant l'estiu del 2012 ens han acompanyat durant el programa d'avui divendres. Bon cap de setmana!