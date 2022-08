La Ciutat d'Estiu 17/08/2022

Al programa d'aquest dimecres hem parlat amb Fouzia Chati, presidenta de l'Associació de Dones Marroquines a Catalunya sobre l'estigmatització del col·lectiu davant els atemptats comesos, un dia com avui, fa cinc anys a les Rambles. Amb el Marc Solè parlem de xarxes i ens endinsem als racons més foscos de Twitter. La nota musical la posa el Marc Sala que ens compta com la música electrònica ha suposat una gran influència per molts altres gèneres. I en l'Ethan López repassem les portades de les revistes que avui surten als quioscs.