LA CIUTAT d'ESTIU 16/08/23

A La Ciutat d'Estiu avui hem parlat amb el Grup d'Actuacions Especials dels Bombers (GRAE) per conèixer la situació als boscos, zones rurals catalanes i analitzar les dades de salvament en medi natural d'enguany. Com cada dimecres parlem també amb en Xavi Casinos per descobrir històries de Barcelona, hem conversat amb diferents emprenedors que treballen en start-ups per crear i donar noves respostes a la societat actual i hem repassat les portades de les principals revistes del cor. Amb la Mercè de Clascà ens hem endinsat al Museu de Cera de Barcelona. Amb les cançons de l'estiu del 2010 hem arribat al final del programa d'avui.