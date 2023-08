La ciutat d'estiu 09/08/23

Aquest dimecres a La Ciutat d'Estiu hem parlat amb la plataforma veïnal Eixample respira per conèixer la seva opinió després que l'actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hagi començat a desfer l'urbanisme tàctic implantat per l'anterior govern municipal. A més, hem parlat de la mítica figura del Cobi de Barcelona'92 amb en Xavier Casinos, amb la Mercè de Clascà hem anat de restaurants i amb la Núria Vidal avui hem parlat de vins negres i combinacions d'estiu. Com cada dimecres també hem repassat les portades de les principals revistes del cor per conèixer com estan vivint els famosos aquest calorós mes d'agost.