LA CIUTAT D'ESTIU AMB JAUME MAS

La ciutat d'estiu 02/08/23

A la Ciutat d'Estiu avui hem parlat amb la Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona Província, per analitzar les dades del mes de juliol en l'àmbit turístic i fer una previsió del que vindrà aquest agost que just comença. A la segona hora, hem continuat descobrint els secrets de Barcelona amb en Xavi Casinos i amb la Glòria Vidal avui ens hem endinsat al món del cava. A la secció museus hem visitat la Colònia Güell i com cada dimecres hem fet una ullada a la premsa del cor.