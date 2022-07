Avui hem parlat amb els Agents Rurals per saber com està actualment la situació als boscos catalans. A més, hem entrevistat en Kiko Amat per parlar del seu darrer llibre, en el que parla dels enemics. La Zaraida Fernández ens ha portat una nova recepta vegana. I amb en Pol Avinyó hem anat al Gran Teatre del Liceu.