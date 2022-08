La Ciutat d'Estiu 16/08/2022

Al programa d'aquest dimarts hem parlat amb Marion Hohn, coordinadora del servei jurídic de l'oficina per la No discriminació, sobre el quart informe elaborat per l'observatori de les Discriminacions a Barcelona que té com a tema central la discriminació a l'àmbit de l'habitatge. Amb la Zoraida Fernández cuinem una nova recepta vegana per aquests dies d'estiu. El Doctor Eduard Estivill parlarem de la son en estiu i de quines són les opcions per dormir, aquests dies, ben a gust. l'Ethan López ens parla de les de festes del barri de Gràcia i amb l'Helena Martínez comentem les comèdies clàssiques més infravalorades del panorama cinematogràfic.