LES HISTÒRIES DE L’ESTIU

Podcast complet del programa ‘La Brúixola d’Estiu’ amb David Morales. En actualitat parlem amb el col·legi d’enginyers Industrials de Catalunya per parlar dels canvis de criteri per validar projectes d’energies renovables i les seves conseqüències. Clara Mas ens parla de d’anècdotes i curiositats de l’art català. I la Carla Garriga i Marc Gómez Silvestre ens porten la seva particular mirada de l’actualitat.