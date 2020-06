El Port de Tarragona es prepara per rebre als primers creueristes, després de la pandèmia

GENTE VIAJERA CATALUNYA

La Mesa Institucional de Creuers, encapçalada per l'Autoritat Portuària de Tarragona i formada per representants institucionals i empresarials del turisme de la Costa Daurada, s'ha reunit fa uns dies de forma telemàtica per coordinar com fer front a la crisi que el Coronavirus està generant en el sector dels creuers.