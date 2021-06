Jerusalem vista amb els ulls de Mikel Ayestaran

Jerusalem és ciutat santa per a les tres grans religions monoteistes. El periodista Mikel Ayestaran veu des de casa seva la cúpula daurada de la Roca, l’epicentre dels conflictes de l’Orient Mitjà. És una de les ciutats més antigues del món i està plena d’històries de gran interès, més enllà de les disputes polítiques, religioses i territorials que son tan intenses i tan antigues que ja formen part de la quotidianeïtat dels qui hi viuen. A Gente Viajera Catalunya amb Carles Lamelo hem fet un recorregut per aquesta antiga capital diputada a partir del llibre ‘Jerusalén, santa y cautiva’.