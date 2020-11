El Gremi de restauració assegura que Madrid ha gestionat millor les restriccions que la Generalitat

El director del Gremi de restauració, Roger Pallerols, explica en aquesta entrevista a Gente Viajera Catalunya com evolucionen les fases de la desescalada a Catalunya i que permeten anar reobrint progressivament els serveis de restauració. Des de dilluns 23 de novembre, els bars i restaurants de Catalunya poden obrir les portes de 6 del matí a 21:30 hores, en comptes de fins a les 17 hores, com es preveia en un primer esborrany del pla de desescalada de la Generalitat, ateses les pressions que el propi Gremi ha fet com a lobby. El pla de desescalada preveu que hi haurà una limitació de l'aforament del 30% a l'interior dels establiments, amb un màxim de quatre persones per taula i una distància de dos metres. A les terrasses no hi haurà limitació sempre que es mantinguin les distàncies i podran ocupar-se a el 100%. A partir del 7 de desembre, en mig del pont de la Constitució, entrarà en vigor una segona fase d'el pla de desescalada, que permetrà obrir durant el mateix horari que a la primera fase, però amb l'aforament amb un 50% com a màxim a l'interior.